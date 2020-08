Coronavirus in Lombardia, tutti gli aggiornamenti di oggi in diretta

Oltre il 50% dei nuovi contagi da Covid in Lombardia, nella settimana che va dal 3 al 9 agosto, "sono importati da Stato estero", lo rende noto Regione Lombardia in una nota facendo riferimento all'ultimo report del Ministero della Salute.

8: 03 - In Lombardia il 50% nuovi casi viene dall'estero

Oltre il 50% dei nuovi contagi da Covid in Lombardia nella settimana che va dal 3 al 9 agosto "sono importati da Stato estero", lo rende noto Regione Lombardia in una nota facendo riferimento all'ultimo report del Ministero della Salute "elaborato dalla Cabina di regia dell'Istituto Superiore di Sanità" il quale riporta che "nella settimana 3 agosto - 9 agosto 2020 (dati aggiornati all'11 agosto 2020), i nuovi casi 'positivi' diagnosticati in Lombardia sono 539. Di questi, 273 (il 50,6%) "sono importati da Stato estero"'.