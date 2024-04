Porte Aperte, il bando per sostenere adolescenti e giovani

Fondazione Cariplo, Fondazione Peppino Vismara e le 16 Fondazioni di Comunità mettono a disposizione del territorio lombardo e delle province di Novara e Verbania risorse pari a 2.250.000 euro per sostenere i percorsi di crescita di adolescenti e giovani a partire dagli oratori: luoghi da sempre disposti all’accoglienza e capaci di offrire occasioni di integrazione

Valorizzare gli oratori con la loro funzione aggregativa importante per la comunità. Questo l'obiettivo della Fondazione Cariplo che in collaborazione la Fondazione Peppino Vismara e le 16 Fondazioni di Comunità, lancia il nuovo bando “Porte Aperte”. Un'iniziativa volta a potenziare l’offerta educativa rivolta a preadolescenti, adolescenti e giovani utilizzando gli spazi dedicati alla pastorale giovanile della Chiesa per sostenere i percorsi di crescita delle nuove generazioni e il loro benessere.