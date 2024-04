Sciopero Trenord lunedì 22 aprile, possibili disagi in Lombardia

Variazioni e cancellazioni

In particolare, viene segnalato, “il Servizio Regionale, Suburbano, la Lunga Percorrenza di Trenord ed il servizio Aeroportuale potranno subire variazioni e/o cancellazioni. Negli orari 6-9 e 18-21 viaggeranno i treni presenti nella lista dei servizi minimi garantiti”. Inoltre, sottolinea Trenord, “nel caso di cancellazione dei treni del servizio aeroportuale, saranno istituiti bus senza fermate intermedie tra Milano Cadorna e Malpensa Aeroporto per il Malpensa Express mentre da Milano Cadorna gli autobus partiranno da via Paleocapa 1. Tra Stabio e Malpensa Aeroporto previsto il collegamento aeroportuale S50 Malpensa Aeroporto – Stabio”. Tutte le informazioni necessarie e maggiori dettagli saranno disponibili sul sito www.trenord.it o seguendo gli aggiornamenti sulla circolazione dei treni in “real-time” dell'app. L’azienda, invita comunque i viaggiatori “a prestare attenzione sia gli annunci sonori trasmessi nelle stazioni, sia alle informazioni in scorrimento sui monitor”.