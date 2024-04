Quanto costano pane, gas e trasporti? Gli effetti dell'inflazione

Se non visualizzi il grafico clicca qui

Ovviamente non tutti i beni e servizi hanno seguito la medesima traiettoria. Se per l’indice generale la vetta di crescita mensile dei prezzi anno su anno si è assestata poco sotto il 12% (11,8 per l’esattezza), per altri l’impatto è stato decisamente superiore. Lo si può notare selezionando, attraverso il menu del grafico pubblicato sopra, il relativo comparto. Eclatante il caso dell’energia, come ben sappiamo. Gas, elettricità e altri combustibili sono aumentati in un singolo mese anche del 57% rispetto all'anno precedente (il massimo è stato raggiunto sempre nell’autunno 2022). Decisamente più contenuta, invece, la crescita massima mensile dell’inflazione per l’abbigliamento e le calzature (+3,4%). In linea con l'indice generale quella dei trasporti, il cui aumento ha raggiunto il 14,9% rispetto all’anno prima. Negativo, infine, l’andamento dei prezzi per la maggior parte del periodo in questione per quanto riguarda la comunicazione.

Ma i prezzi scendono?

La progressione mensile dell’inflazione calcolata su base annuale disegna dunque una “V” rovesciata, ovvero un aumento prima e una discesa dopo. E’ importante però dare a questa linea il giusto significato. Un’inflazione che rallenta, infatti, non vuol dire che i prezzi scendano, semmai che i prezzi salgono più piano. Per avere una effettiva discesa è necessaria un’inflazione negativa, ovvero una percentuale preceduta dal segno meno.

Per evitare confusioni, e per farsi un’idea corretta dell’impatto del costo della vita sui portafogli dei consumatori, si può guardare direttamente all’andamento dei prezzi attraverso l’indice messo a punto dall’Istat. In questo caso, per quanto riguarda l’indicatore generale, la linea mostra una crescita da inizio 2021 a marzo 2024. Complessivamente l’indice è aumentato del 20% circa. Vuol dire che, media, i beni di consumo e i servizi che acquistiamo oggi costano un quinto in più rispetto a gennaio 2021.