Economia

Secondo dati Istat la capacità di risparmiare è peggiore anche di quella del 2012, quando c’era la crisi del debito. Le imposte correnti sono aumentate di 24,6 miliardi di euro (+10,7% rispetto al 2022), con un +10,2% per l'Irpef e un +23% per le ritenute sui redditi da capitale e sul risparmio gestito. Le agevolazioni per le imprese sono in calo rispetto al 2022 ma in netto aumento rispetto al periodo pre-pandemia, quando non superavano i 20 miliardi