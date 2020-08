Coronavirus, in Lombardia 97 nuovi casi e un decesso

Di questi, 30 casi si sono verificati nella provincia di Milano, di cui 17 in città, 12 in quella di Brescia, 8 in quelle di Lecco e Pavia e 7 nella provincia di Bergamo

Sono 97 i nuovi casi positivi al Coronavirus in Lombardia, di questi 15 debolmente positivi e 2 a seguito di test sierologico, e 7.464 i tamponi effettuati. Salgono invece a 12, uno più di ieri, i pazienti ricoverati in terapia intensiva e scendono a 153 quelli ricoverati negli altri reparti, 17 meno di ieri. Si regista un nuovo decesso che porta a 16.836 il totale complessivo dall'inizio dell'emergenza sanitaria. Per quanto riguarda le province, 30 casi si sono verificati a Milano, di cui 17 in città, 12 a Brescia, 8 a Lecco e Pavia e 7 a Bergamo. (DIRETTA - GLI AGGIORNAMENTI IN LOMBARDIA)