Milano, in calo il numero dei residenti: i dati dell'anagrafe

Milano, città abituata a macinare record, è tornata a scendere sotto la quota simbolo del milione e 400mila residenti appena raggiunto. La prima frenata dopo anni, come riporta La Repubblica. Un dato, quello dell'anagrafe che a fine giugno fissa l'asticella degli abitanti a un milione e 398mila. L'effetto lockdwon che si sta facendo sentire sul capoluogo lombardo.