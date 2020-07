Coronavirus in Lombardia, tutti gli aggiornamenti di oggi in diretta

Previsto per questa mattina il decollo del primo volo dall'aeroporto di Linate dopo la riapertura del 13 luglio. Si tratta del collegamento Lufthansa per Francoforte. Il primo volo ad atterrare sarà invece di Iberia. Arriverà sulla pista dello scalo, che era stato chiuso per l'emergenza Covid lo scorso 16 marzo, alle 11 proveniente da Madrid. Nella giornata di ripresa del traffico saranno in tutto otto i voli in programma: quattro in partenza e quattro in arrivo. (DIRETTA)

8:22 - Stop mascherina all'aperto se c'é la distanza di sicurezza

Cade l'obbligo di indossare la mascherina all'aperto in Lombardia, purché sia mantenuta la distanza di sicurezza di almeno un metro tra le persone. È quanto prevede la nuova ordinanza firmata dal presidente della Regione Attilio Fontana, valida da oggi al 31 luglio. Resta l'obbligo di usare le mascherine o, in subordine, qualunque altro indumento a copertura di naso e bocca, nei luoghi al chiuso accessibili al pubblico, inclusi i mezzi di trasporto.

7:12 – Oggi i primi otto voli a Linate

Parte questa mattina alle 10.40 il primo volo in decollo dall'aeroporto di Linate dopo la riapertura del 13 luglio. Si tratta del collegamento Lufthansa per Francoforte. Il primo volo ad atterrare sarà invece di Iberia. Arriverà sulla pista dello scalo, che era stato chiuso per l'emergenza Covid lo scorso 16 marzo, alle 11 proveniente da Madrid. Nella giornata di ripresa del traffico saranno in tutto otto i voli in programma: quattro in partenza (oltre al collegamento con Francoforte, quello con Madrid di Iberia alle 12, di Airmalta alle 15:05, e di nuovo per Francoforte alle 18), e quattro in arrivo (Airmalta alle 14,10 e due Lufthansa da Francoforte alle 17,15 e 21, 55).