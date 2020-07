Coronavirus in Lombardia, tutti gli aggiornamenti di oggi in diretta

Con 10.426 tamponi effettuati, sono stati 63 i casi positivi di Covid-19 registrati in Lombardia, di questi 11 a seguito di test sierologici e 12 'debolmente positivi’. (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI)

7:24 - In Lombardia 63 nuovi positivi e altri cinque decessi



Con 10.426 tamponi effettuati, sono stati 63 i casi positivi di Covid-19 registrati in Lombardia, di questi 11 a seguito di test sierologici e 12 'debolmente positivi’. Sono stati 475 i guariti, ed è ancora scesa il numero dei ricoverati in terapia intensiva che sono 23 (-4), aumenta leggermente invece il numero di ricoveri negli altri reparti (177). I decessi sono stati cinque, per un totale complessivo che sale a 16.765. Fra i nuovi positivi, 18 si sono registrati a Milano (di cui 10 in città), 15 a Bergamo e otto a Brescia.