Milano, investì e uccise vigile: fermato per due furti in abitazione

Il ragazzo che travolse l’agente di polizia locale, all’epoca minorenne, era stato condannato a 9 anni e 8 mesi per l’omicidio. È stato bloccato ieri, dopo le indagini della squadra mobile, per dei colpi che avrebbe messo a segno con altri due giovani il 22 febbraio

Remi Nikolic, il giovane che nel 2012 da minorenne a bordo di un suv travolse e uccise l'agente di Polizia locale Niccolò Savarino a Milano, è stato fermato oggi per due furti in abitazione che avrebbe commesso con altri due giovani il 22 febbraio. Undici giorni prima Nikolic, difeso dal legale David Russo e condannato dai giudici minorili a 9 anni e 8 mesi, aveva finito di scontare la pena per l'omicidio. Il fermo per Nikolic, che ora ha 26 anni, e per altri due complici di 26 e 23 anni è stato disposto dal pm Francesca Crupi dopo le indagini della squadra mobile.

I furti

Lo stesso pm nel provvedimento di fermo segnala che il giovane "appena uscito dal carcere, solo 11 giorni dopo è tornato a delinquere". Nello stesso giorno, secondo l'accusa, il giovane e gli altri due sarebbero entrati prima in un appartamento portando via borse, orecchini e altri beni per 100mila euro di valore, oltre a carte di credito e documenti, e poi in un altro dove avrebbero preso gioielli d'oro.

Le intercettazioni

A carico dei tre ci sono anche intercettazioni telefoniche e ambientali e, secondo gli investigatori, Nikolic aveva nell'ultimo periodo disponibilità economiche per spostarsi anche all'estero. In particolare, si sarebbe recato in Belgio per "affari" ed era pronto a partire per la Spagna.