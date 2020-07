Milano, vigile ucciso nel 2012: pm chiede 14 anni e mezzo per complice

La pena è stata richiesta nei confronti di Milos Stizanin per concorso in omicidio: il 26enne, all’epoca dei fatti, era in auto con Remi Nikolic, l’allora 17enne che travolse mortalmente l’agente Niccolò Savarino. La sentenza potrebbe arrivare oggi

Una condanna a 14 anni e mezzo di carcere per concorso in omicidio volontario per Milos Stizanin, il serbo di 26 anni che era in auto con Remi Nikolic, il giovane all'epoca minorenne che alla guida di un suv travolse e uccise il vigile urbano Niccolò Savarino impegnato in un controllo di routine a Milano, il 12 gennaio 2012. Questa la pena che ha chiesto il pm di Milano Mauro Clerici davanti alla Corte d'Assise nel processo che si è riaperto, a quasi otto anni di distanza dai fatti, dopo che l'accusa in un'altra fase del procedimento era passata da favoreggiamento ad omicidio volontario. Dopo l'intervento della difesa dell'imputato, con gli avvocati David Russo e Lorenzo Castiglioni, oggi potrebbe arrivare la sentenza.

L’avvocato del Comune di Milano: “Omicidio che commuove la città”

Si tratta di un omicidio "che tuttora commuove la città, è stato uno choc non solo per la Polizia locale, ma per tutta la cittadinanza". Lo ha detto l'avvocato Maria Rosa Sala, legale del Comune di Milano, parte civile che ha chiesto 200mila euro di risarcimento a carico dell'imputato. Parti civili sono anche i familiari dell'agente ucciso, con il legale Gabriele Caputo.