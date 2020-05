Milano, nasce la app del cittadino: certificati anche su smartphone

Una nuova app a disposizione dei milanesi per consultare i loro dati e scaricare i certificati anche da smartphone. Ad annunciare l'iniziativa è stata l'assessore alla Trasformazione digitale del Comune di Milano, Roberta Cocco, in occasione dell'apertura della Milano Digital Week (GLI EVENTI - IL PROGRAMMA DEL 26 MAGGIO), l'evento dedicato all'innovazione promosso dall'amministrazione comunale. "Il fascicolo del cittadino che è disponibile sul sito del Comune migrerà anche in una app accessibile con Spid, l'identità digitale, per un accesso in tutta sicurezza - ha spiegato l'assessore -. Si potranno visionare i dati, le informazioni del nucleo familiare, le iscrizioni a scuola, si potranno scaricare dal telefonino i propri certificati. Lavoriamo perché il digitale sia un mezzo per arrivare a tutti cittadini nel modo più facile".