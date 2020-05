Milano Digital Week, il programma di martedì 26 maggio

Entra nel vivo la Milano Digital Week 2020 , quest’anno in edizione interamente online a causa dell’emergenza coronavirus. Tanti gli eventi in programma domani, martedì 26 maggio, tra live talks, webinar, lectio magistralis e gli otto Hackathon.

E proprio domani prendono il via gli Hackathon, tra gli eventi di punta della rassegna, che vedranno centinaia di giovani talenti creativi (designer, informatici, artisti, esperti di comunicazione e filosofi) mettere a servizio della comunità il loro pensiero e la loro conoscenza per ideare e sviluppare soluzioni concrete di Open Innovation, con l’obiettivo si costruire una città e una società più sostenibile, inclusiva e aperta. Queste le otto maratone virtuali: Accenture Hack, BlackRock Hack, Hack for Goal 8, Fastweb Hack, Novartis Hack, Open Fiber Hack, Pulsee Hack e Snam Hack.

L’ecosistema delle infrastrutture sociali in Italia

approfondimento

Milano Digital Week, Cocco: “Innovazione e scienza imprescindibili”

Dalle 10 alle 10:30, presso la Fabbrica del Vapore, si terrà la webinar di Anna Voltolini, del Gruppo Cooperativo CGM, durante la quale verrà tracciato un quadro su come le organizzazioni e le reti dell’ecosistema delle imprese sociali stanno riprogettando la loro offerta di servizi di welfare in vista dell’emergenza post Covid-19, ripensando il rapporto con le istituzioni pubbliche, trovando nuove modalità di lettura e aggregazione dei bisogni sociali. Al centro di questa trasformazione c’è l’innovazione digitale, tecnologica e organizzativa.

IAB Game Changers

A seguire, dalle 11 alle 12, la conferenza a cura della Milano Digital Week sull’attuale rivoluzione digitale, alla quale prenderanno parte figure di alto profilo che affrontano grandi temi da punti di vista diversi per raccontare come hanno cambiato e stanno cambiando le regole del gioco, il loro percorso e la loro visione sul mondo di domani. Tra gli ospiti, Corrado Passera, Ferruccio De Bortoli e Marco Tronchetti Provera.

Il turismo del Futuro

Dalla 11:30 alle 12, il giornalista Marco Giovanelli intervista Lorenza Bonaccorsi (Sottosegretario Ministero Beni Culturali) sul tema del turismo del futuro e il futuro del turismo: dalle nuove piattaforme alle trasformazioni del concetto di "viaggio" fino agli spostamenti limitati e al nuovo approccio al patrimonio artistico.

Il lavoro che genera lavoro

Alle 16,45, Paolo Venturi, dell’Associazione Italiana sulla Cultura della Cooperazione del Non Profit, tiene una live talk per spiegare perché è vitale che nel prossimo futuro ogni lavoro sia indirizzato a creare valore, e non estrarlo.

Digital labour e smart working

Nell'era pandemica il lavoro digitale e quello da remoto (Smartworking) divengono ora realtà solide. Di conseguenza, è necessario riflettere su come si evolvono diritti e tutele per lavoratrici e lavoratori in questo nuovo cambio di paradigma. Ne parlano Roberta Turi (Segretaria generale di CGIL-FIOM Milano) e Matteo Gaddi (Ricercatore della Fondazione Sabattini) dalle 17:00.

Le nuove professioni del digital Advertising

Dalle 16:45 alle 17:15, la webinar riguardante il settore della pubblicità in rete e la figura del programmatic specialist, che gestisce tramite piattaforme online la compravendita automatizzata di spazi pubblicitari, divenuta oggi una della professionalità maggiormente richieste dalle aziende del comparto.

Eventi digitali Covid19: una lezione di resilienza o un nuovo modello di business?

Curata da Music Innovation Hub, la conferenza - in programma dalle 17:30 alle 19:00 - vede la partecipazione dei protagonisti delle industry degli eventi aperti al pubblico, che si confronteranno sulle prospettive future dei modelli digitali nati dal distanziamento sociale come nuovi business model da affiancare a quelli tradizionali.

Come non scrivere

Claudio Giunta, professore di Letteratura Italiana all'Università di Trento, racconta l'evoluzione della lingua italiana, tra paradisi e inferni linguistici, per capire "come non scrivere”. L’appuntamento è dalle 19 alle 20.