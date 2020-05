Quella che inizia oggi “sarà un’edizione diversa da quella che avevamo immaginato ma che ci aiuterà a capire come il digitale e l'innovazione siano stati fondamentali in questo momento terribile che abbiamo vissuto”, ha detto l'assessore Roberta Cocco

Parte oggi la Milano Digital Week con un'edizione “diversa da quella che avevamo immaginato, ma sono oltre 500 le iniziative che, fino a sabato 30 maggio, ci aiuteranno a diffondere l'idea di come il digitale e l'innovazione siano stati fondamentali in questo momento terribile che abbiamo vissuto”, ha detto Roberta Cocco, assessore alla Trasformazione digitale e Servizi civici del Comune di Milano a Sky TG24. (IL PROGRAMMA – FOTO)

L'importanza del digitale nelle fasi dell'emergenza

“In questo periodo le città si sono unite, ci siamo scambiati idee e progetti per affrontare l'emergenza perché le città sono state quelle che anche durante la pandemia hanno dovuto offrire servizi ai cittadini – ha spiegato l'assessore - Per questo ci è sembrato giusto dare spazio a tutte le città, le quali potranno raccontare come hanno affrontato questo momento e come intendono ripartire. Ci sono grandi città come Roma, Torino, Firenze, ma anche città più piccole. Il digitale è venuto in soccorso proprio per continuare ad offrire i servizi ai cittadini”.

Cocco: “I più giovani scelgano percorsi legati al mondo tecnico-scientifico”

In queste iniziative c'è di tutto perché il digitale deve arrivare a tutti e diffondersi come strumento per guardare avanti in modo positivo. Nei confronti dei giovani abbiamo un messaggio importante: questa pandemia ci ha fatto capire che innovazione e scienza sono due aspetti ormai imprescindibili nella nostra vita e questo deve essere un messaggio per i più giovani che scelgano percorsi di studio e professione legati al mondo tecnico-scientifico perché di questo abbiamo bisogno.