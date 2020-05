Al via la Milano Digital Week, il programma della prima giornata

Il programma di domani, 25 maggio

approfondimento

Si parte domani pomeriggio con, alle 14.30, il saluto istituzionale del sindaco di Milano, Giuseppe Sala, e del ministro per l'Innovazione tecnologica e la digitalizzazione Paola Pisano. Al termine dei saluti, alle 15.15, si terrà la lectio magistralis “Per una ripartenza demografica” di Alessandro Rosina, professore di Demografia e Statistica all’Università Cattolica che, a partire da un’analisi della situazione attuale del sistema-Paese, offrirà alcune ipotesi di scenari possibili.

Si prosegue alle 16 con l’incontro “Città, emergenza, ripartenza: la risposta digitale dei comuni italiani” promosso dall’Assessorato alla Trasformazione digitale e servizi civici del Comune di Milano e in collaborazione con ANCI, per la condivisione di progetti digitali realizzati dalle città italiane in risposta all’emergenza Covid-19 per rispondere alle esigenze del cittadino. Alle ore 17.30, con la presenza di Marina Ponti, Global Director - UN SDG Action Campaign, verrà dato ufficialmente il via al grande Hackathon della Milano Digital Week.

In chiusura, a partire dalle 19, una conversazione sul ruolo della tecnologia e sulla sua "doppia anima", condotta da Daniele Manca (vicedirettore de “Il Corriere della Sera”) con Gustavo Ghidini e Alessandro Massolo, autori del saggio “La nuova civiltà digitale” (Solferino editore).