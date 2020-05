Milano Digital Week 2020, arriva l’edizione online: ecco il programma

Dal 25 al 30 maggio la rassegna dedicata alla città che cambia. Centinaia di appuntamenti tra lectio magistralis, incontri, hackaton e un concerto in streaming. Ecco gli appuntamenti da non perdere

“Milano” e “Week”. Tornare a vedere una accanto all’altra queste due parole così velocemente sembrava un miraggio. Invece eccole: la Milano Digital Week è infatti una delle prime “settimane milanesi” a ripartire, ovviamente in versione online. Da lunedì 25 a sabato 30 maggio il sito della rassegna ospita un ricco palinsesto.

Gli appuntamenti

Oltre 500 eventi on line, più di 200 speaker, oltre 150 tra conferenze, webinar, tavoli di discussione. E ancora 8 hackathon, 9 Lectio magistralis e una festa finale con il concerto di Venereus in streaming (clicca qui per leggere tutto il programma). Appuntamenti che verranno seguiti anche sul nostro sito internet e sul nostro canale. Al centro della rassegna, prevista inizialmente per marzo e poi cancellata a causa dell’emergenza coronavirus, la metropoli che cambia (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI). Anzi, la “Città trasformata”, è il titolo della manifestazione promossa dal Comune di Milano e realizzata da IAB Italia, Cariplo Factory e Hublab.

Gli hackaton

Città che cambia vuol dire anche lavoro, uno dei temi al centro di questa edizione. Il lavoro che arriverà e quello che forse non ci sarà più, le nuove economie e la formazione, la sostenibilità e l’ambiente. A proposito, tra gli appuntamenti in programma, otto hackathon dedicati a otto obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni unite che compongono l’Agenda 2030. Insomma, centinaia di sviluppatori e grafici - suddivisi in squadre e guidati da mentor aziendali - affronteranno le diverse sfide che saranno oggetto dei singoli hackathon.

La rivoluzione digitale

Tra gli appuntamenti anche un grande momento di confronto sull’attuale rivoluzione digitale tra figure di alto profilo che affrontano grandi temi da punti di vista diversi e raccontano come hanno cambiato e stanno cambiando le regole del gioco, il loro percorso e la loro visione sul mondo di domani. Le conversazioni spaziano dalla civiltà digitale, all’innovazione energetica, dall’intelligenza artificiale all’alfabetizzazione fino al futuro dell’entertainment. Tra gli speakers: Maximo Ibarra, CEO Sky Italia, Marco Tronchetti Provera, Vice Executive President & CEO Pirelli, Marco Alverà, Amministratore Delegato Snam, Ferruccio De Bortoli, giornalista e Presidente Advisory Board IAB Italia, Alberto Calcagno, Amministratore Delegato Fastweb, Central Europe and Greece, Pasquale Frega, Country President e Amministratore Delegato di Novartis Farma, Daniele Manca, vice Direttore ed editorialista del Corriere della Sera, Carlo Noseda, Presidente IAB Italia, Corrado Passera, Founder e CEO illimity, Elisabetta Ripa, Amministratore Delegato Open Fiber e membro Advisory Board IAB Italia, Agostino Santoni, Amministratore delegato Cisco, Andrea Temporiti, Global Digital Lead del Business Electrification Gruppo ABB, Enrico Trovati, Merchant Services & Solutions Director Nexi (26 maggio - ore 11.00).

Live talk e lectio magistralis

La formula scelta per alcuni degli appuntamenti è quella del live talk. Come quello previsto sabato 30 alle 16.30 con Giuseppe De Bellis. Il direttore di Sky TG24 racconta come la testata è riuscita ad innovare durante l’emergenza con iniziative come Sky TG24 a casa, Idee per il dopo e il nuovo sito internet. E poi ci sono le lectio magistralis, affidate a nove nomi del panorama accademico italiano e internazionale e dedicate a temi “caldi” dell'attualità: dall'istruzione ibrida all'innovazione sociale, dalla politica alla linguistica, dalla demografia all'economia, passando per la neurobiologia, la filosofia fino alle disuguaglianze sociali. Alessandro Rosina, Professore di Demografia e Statistica all’Università Cattolica parla di “ripartenza demografica” (25 maggio - ore 15.15); Claudio Giunta, Professore di Letteratura Italiana all’Università di Trento, spiega “Come non scrivere” (26 maggio - ore 19.00); Felice Scalvini, tra i protagonisti della legiferazione su Cooperazione sociale e Terzo settore in Italia, espone le sue proposte per offrire un servizio civile "in rete" legato ai destinatari del reddito di cittadinanza (27 maggio - ore 12.00); Ezio Manzini, tra i massimi esperti internazionali di design della progettazione, invita i partecipanti a ragionare su quali siano i motori del cambiamento già in atto nella fase post-pandemica (27 maggio - ore 19.00); Chiara Volpato, professoressa di Sociologia all'Università Milano-Bicocca, si sofferma sulle ineguaglianze sociali e digitali (28 maggio - ore 19.00); il filosofo Raffaele Alberto Ventura parla del futuro della società alla vigilia di una possibile rivoluzione politica (29 maggio - ore 12.00); Susanna Sancassani, Direttrice del METIC, Politecnico di Milano, parla di didattica ibrida o “blended learning” (29 maggio - ore 19.00); Mauro Magatti, Professore di Sociologia all'Università Cattolica di Milano, spiega il significato di economia "generativa" (30 maggio - ore 12.00); Cosimo Accoto, affiliato al MIT di Boston, chiude le lectio con un intervento sul “design dell’emergenza” (30 maggio - ore 19.00).