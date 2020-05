Digital Open Week, l’Accademia del Teatro alla Scala in diretta online

Dal 25 al 28 maggio tre ore di diretta via Facebook per scoprire i diversi dipartimenti della Scuola scaligera: musica, danza, palcoscenico-laboratorio e management. Tra gli ospiti gli ex allievi Jacopo Tissi, oggi al Bolshoi di Mosca, e Ginevra Costantini Negri, giovanissima pianista nominata nel 2019 “Alfiere della Repubblica” dal presidente Mattarella

Martina Arduino, Jacopo Tissi, Frédéric Olivieri, Peter Maniura, Luciano Romano, Eliane Arditi, Amelia Colombini, Nelson Guido Calzi, Ginevra Costantini Negri. Sono solo alcuni dei nomi degli ospiti speciali che animeranno la Digital Open Week dell’Accademia Teatro alla Scala da lunedì 25 a giovedì 28 maggio 2020. Una settimana di incontri “virtuali” con ex allievi che hanno fatto carriera diventando artisti affermati, ciascuno nel loro settore, anche a livello internazionale.

Tre ore di diretta ogni giorno sul Canale Facebook dell’Accademia, dalle 16.30 alle 19.30, con collegamenti dall’Italia, dall’Inghilterra, dagli Stati Uniti e dalla Russia, permetteranno di orientarsi fra le diverse professioni dello spettacolo dal vivo a cui ci si prepara frequentando uno dei quattro dipartimenti della Scuola scaligera: Musica, Danza, Palcoscenico-Laboratori, Management.

Musica, Danza, Palcoscenico-Laboratorio e Management

Lunedì 25 la Digital Open Week (LO SPECIALE MILANO DIGITAL WEEK) sarà tutta dedicata alla Danza, martedì 26 all’Area Trucco del Dipartimento Palcoscenico, mercoledì 27 al Dipartimento Musica e alla Sartoria teatrale, giovedì 28 alla tecnologia del suono, alla fotografia e video di scena e al Master in Performing Arts Management.

Dopo le presentazioni dei corsi, affidate a docenti e coordinatori didattici che risponderanno in diretta alle domande degli utenti, si terranno incontri e dibattiti con ospiti d’eccezione.

Gli incontri saranno l’occasione per ritrovare studenti che, divenuti ormai professionisti, oggi calcano le scene oppure operano dietro le quinte dei più importanti teatri del mondo; sono loro i migliori testimonial che l’Accademia può mettere in campo, perché sono il risultato di quel talento – individuato in fase di selezione – coltivato con la passione e la qualità di insegnamento che derivano da una vocazione secolare.

Infine, venerdì 29 maggio sarà da molti dedicato a colloqui individuali online: le modalità di prenotazione e collegamento saranno specificate nelle singole presentazioni.

Talenti internazionali nati in Accademia

Tra gli ex allievi oggi diventati artisti affermati in tutto il mondo che prenderanno parte alla Digital Week Martina Arduino, Prima ballerina del Corpo di Ballo del Teatro alla Scala o Jacopo Tissi, primo ballerino italiano entrato a far parte della compagnia del Bolshoi, di cui oggi è Leading Soloist. E ancora Rachel Lee, ex allieva del Master in Performing Arts Management, oggi Marketing Manager del Metropolitan Opera House di New York.