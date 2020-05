Il nuovo sito di Sky TG24

Rifare un sito non è mai solo rifare un sito. Specie in una situazione come quella attuale, ma se siete qui è perché l’informazione di Skytg24 vi interessa, vi attira, vi convince oppure no, ma non vi lascia indifferenti. Eccoci allora: quello che state leggendo è il nuovo Skytg24.it: una nuova veste grafica, un’esperienza dell’utente più completa, più veloce, più chiara, più coinvolgente.

Abbiamo cambiato il vestito, ma a indossarlo siamo sempre noi. È stato fatto tutto in smart working: in questi giorni di lockdown il lavoro per il restyling non si è mai fermato, è continuato a casa di sviluppatori, product manager, ingegneri, designer, giornalisti. E adesso eccolo. Eccoci. Con una consapevolezza in più: nel corso dell’ultimo anno, l’informazione web di Skytg24 è cresciuta tantissimo. Nel 2019 abbiamo posto le basi per un piano di crescita che guardasse all’integrazione dei contenuti: la televisione che entra nel linguaggio digitale e il linguaggio digitale che entra nella televisione. Non c’è più un mondo definito: l’informazione fluttua, e spetta a ciascun media canalizzarla nel modo migliore, a seconda del mezzo che usa, per entrare in contatto con il pubblico. Su questo lavoriamo da molto tempo e con risultati che ci rendono felici. A gennaio 2019 questo sito aveva 7,5 milioni di utenti unici, un anno dopo è passato a 12,5 milioni, un aumento del traffico del 67%. Con l’emergenza Covid-19 la posizione di Skytg24.it come fonte di notizie verificate si è ulteriormente rafforzata, arrivando al dato record di 26,8 milioni di utenti unici nel mese di marzo 2020.

Contano i numeri e conta ciò che il nostro pubblico pensa di noi: questo non è il sito di un canale televisivo, ma una testata digitale che ha la stessa identità della sua versione televisiva, oltre alle specificità del mezzo.

Da qui siamo partiti. E quello che ora vedete è il risultato: un layout grafico nuovo e una tecnologia completamente rinnovata, in cui sarà ancora più veloce, semplice e immediato per l’utente scoprire tutte le notizie più importanti, avere un’interconnessione facilitata con gli altri siti Sky e soprattutto accedere alla nostra produzione video: navigare tra i contenuti video sarà più intuitivo, più coinvolgente. Semplicemente più mobile.



A tutto questo si aggiunge uno spin-off del sito di news interamente dedicato al mondo dello spettacolo. Un vero e proprio magazine digitale dedicato agli amanti del cinema, delle serie tv, dei grandi show televisivi e della musica, con tanti approfondimenti e contenuti esclusivi.

Con il nuovo sito, SkyTg24 sbarca anche nel mondo dell’audio, con una produzione di podcast che arricchirà l’offerta informativa e di intrattenimento sull’attualità. Ci siamo, quindi. Ci saremo. Nelle vostre case, nei vostri uffici, nei vostri spostamenti, nelle vostre vacanze, ovunque vorrete. Ma non è finita. Nel tempo si aggiungeranno una nuova newsletter, nuovi contenuti, nuove idee. Rifare un sito non è mai solo rifare un sito. Benvenuti, quindi. Bentornati, anche. E felici di rivederci molte altre volte ancora.