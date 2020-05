Coronavirus in Lombardia, tutti gli aggiornamenti di oggi in diretta

Sono 26.671 le persone attualmente positive al Coronavirus in Lombardia, 620 in meno di martedì, con 11.508 tamponi. La percentuale dei positivi sul totale dei test è del 2,6%, tra le più basse dall'inizio dell'emergenza. L'andamento emerge dal grafico dei dati giornalieri Covid elaborato dalla Regione, che da ieri riporta anche il numero degli 'attualmente positivi' e il rapporto tra tamponi effettuati e casi positivi. (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI)

Sono 26.671 le persone attualmente positive al Coronavirus in Lombardia, 620 in meno di martedì, con 11.508 tamponi. La percentuale dei positivi sul totale dei test è del 2,6%, tra le più basse dall'inizio dell'emergenza. L'andamento emerge dal grafico dei dati giornalieri Covid elaborato dalla Regione, che da ieri riporta anche il numero degli 'attualmente positivi' e il rapporto tra tamponi effettuati e casi positivi. "Il trend è positivo. Gli attualmente positivi diminuiscono e così anche i ricoverati. Teniamo alta la guardia: mascherine, distanziamento e igiene" ha commentato il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, su Facebook. "Abbiamo inserito due novità nel grafico dei dati giornalieri Covid-19 Lombardia: in alto a sinistra indichiamo il numero degli attualmente positivi, così da tenere conto non solo dei nuovi positivi ai tamponi, che inevitabilmente ci saranno perché il virus continua a esserci, ma anche di coloro che guariscono. Al centro evidenziamo la percentuale tra i tamponi effettuati ogni giorno e i casi positivi".