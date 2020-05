Coronavirus Lombardia: 316 nuovi casi e 65 decessi, calano i ricoveri

Sono 316 i nuovi positivi in Lombardia per un totale di 86.901 casi in regione, con 14.702 tamponi. Ieri i nuovi positivi erano stati 294 con 11.508 tamponi. Continua a diminuire il numero dei ricoverati in terapia intensiva (226, -5) e negli altri reparti (4.119, -162). I morti sono in totale 15.727, con 65 nuovi decessi, esattamente come ieri. Scende ancora il rapporto fra tamponi effettuati e casi positivi in Lombardia: con i dati odierni, si attesta al 2,1%, il più basso dal 1° di aprile ad oggi. Sono i dati resi noti da Regione Lombardia.(TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - LA SITUAZIONE IN LOMBARDIA).

La situazione nel resto della Lombardia

Dei 316 nuovi casi riscontrati, 83 sono nella provincia di Milano, (38 a Milano città), 48 in quella di Bergamo e 77 in quella di Brescia, che rimangono le tre zone della Lombardia maggiormente colpite dal coronavirus.