Coronavirus in Lombardia, tutti gli aggiornamenti di oggi in diretta

"Regione Lombardia ha deciso di riaprire musei, ristoranti, bar, parrucchieri, estetiste e molte altre attività commerciali. Via libera anche alle funzioni religiose", questo il contenuto dell'ordinanza del presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana. "Da lunedì compiremo un altro importante passo avanti verso la nuova normalità. Sono certo che i lombardi sapranno agire responsabilmente e nel rispetto delle regole", ha poi aggiunto Fontana, parlando della fase 2.

Intanto, il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, è salito sul Duomo e ha ricordato le vittime del Coronavirus. (DIRETTA)

12:10 - Test e tamponi: "Se positivi, Regione Lombardia paga esami"

Test sierologici e tamponi anche se al di fuori del percorso del Sistema sanitario regionale sarà rimborsato dalla Regione Lombardia. A patto, però, che l'esito del tampone sia positivo. Lo ha precisato una nota che spiega come "il laboratorio che processa i test debba comunicare l'esito secondo il flusso previsto: la Ats mette in atto tutte le disposizioni di isolamento del caso e dei contatti individuati con inchiesta epidemiologica; il costo del tampone viene restituito al cittadino nei limiti di cui alla Dgr n.XI/3132/2020 tramite le Ats che a Breve disporranno della apposita modulistica". Dunque la Regione Lombardia che aveva ribadito che gli accertamenti al di fuori del Servizio sanitario regionale sarebbero stati a totale carico degli utenti, lo conferma, ma ora aggiunge che rimborserà il percorso diagnostico a coloro che saranno risultati positivi.

12:02 - Giuseppe Sala sul Duomo ricorda le vittime

Il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, a poche ore dalla ripresa quasi totale delle attività in città nel consueto video sulle sue pagine social, è salito sul Duomo a pochi metri dalla Madonnina per ricordare chi ha perso la vita e chi ha sofferto per l'emergenza Covid, chi ha lavorato per far curare i malati. "Siamo qui a poche ore dal giorno prima del primo ritorno a una nuova normalità, siamo qui per ricordare chi non c'è più, chi ha sofferto e chi sta soffrendo per questo virus che ha sconvolto le nostre vite - ha detto -. Siamo qui per essere vicini a tutti coloro che piangono i loro morti o che sono in trepidazione perché ancora è malato. Siamo qui per ringraziare medici e infermieri che giorno per giorno hanno lavorato sacrificando la loro vita per curare i malati, per lenire il dolore, per dare respiro, conforto e consolazione fino all'ultima stilla di vita". "Siamo qui - ha concluso - per esprimere la nostra gratitudine a tutti coloro che hanno fatto funzionare la città in queste settimane, i visibili e i meno visibili, che hanno vegliato sulla vita della nostra città addormentata".



11:28 - Murales su Fontana, Procura pronta ad aprire un'inchiesta

La Procura di Milano è pronta ad aprire un fascicolo per minacce, in merito al murales con la scritta 'Fontana assassino' comparso lungo il Naviglio in zona Crescenzago, a Milano. A breve infatti arriverà l'informativa della Digos, sul tavolo del pm Alberto Nobili, capo del pool antiterrorismo. La scritta, con di fianco il simbolo di falce e martello con due stelle e la firma 'P.Carc', sembra un'allusione al modo in cui il governatore lombardo Attilio Fontana ha gestito l'emergenza Covid-19. La scritta è stata rivendicata sul sito del Carc, i comitati di appoggio alla resistenza. "Dire la verità - si legge sul loro sito - è un atto rivoluzionario. È bastata una scritta per far venire giù tutta l'impalcatura e mettere a nudo il re: per chi ancora avesse dubbi su quali interessi difendono il Pd e la Lega". E ancora, in un altro passaggio: "La consigliera regionale della Lega, Silvia Scurati, trova la nostra scritta un messaggio violento, ma in Lombardia le uniche violenze le ha perpetrate il suo partito ai danni degli anziani delle Rsa e dei lavoratori della sanità mandati a lavorare senza protezioni". Infine: "Abbiamo sentito solo tanti scaricabarile".

11:10 - Euroimprese, ambulanti esclusi: lunedì protesta

Gli ambulanti della Lombardia chiedono ai Comuni di favorire al più presto le aperture di tutti i mercati e fiere lombarde. In una nota del presidente nazionale di Euroimprese Commercio, Nicola Zarrella, gli ambulanti affermano di voler "riprendere con regole di sicurezza, ma senza tutte quelle restrizioni che propone il Governo che mettono a rischio la nostra sopravvivenza, lavoriamo all'aperto e ci propongono restrizioni maggiori di chi lavora al chiuso". Euroimprese insieme con le altre associazioni, Ana, Unica più, Csa organizzano un presidio di protesta il 18 maggio ore 10 a Milano in Piazza della Scala, con mascherine e guanti distanziati con cartelli di protesta e striscioni. "Ci sentiamo invisibili si parla di tutte le categorie tranne che della nostra - si legge nella nota -. In Lombardia lavorano 20mila famiglie nei mercati sagre e fiere con tutto l'indotto ma se non riprendiamo a lavorare al piu presto un quarto di noi chiude. Chiediamo aiuti economici veri dopo tre mesi di inattività abbiamo ricevuto e non tutti una misera elemosina di 600 euro, per chi svolge mercati fiere e eventi anche sportivi. Bisogna darle sostegno se no falliscono, bisogna considerare questo anno un anno bianco tra i mesi di inattività e i mesi che ci vorranno per riprendere, chiediamo una moratoria di tutte le imposte e tasse. Parteciperanno con noi anche la Categoria dei Giostrai anche loro con gli stessi problemi".

10:49 - Rsa, Trivulzio: "Non ancora opportune le visite dei familiari"

"Anche alla luce dei possibili scenari descritti dalla task force dedicata all'Emergenza di Regione Lombardia, non si ritiene opportuna ad oggi la riapertura ai familiari". Lo si legge nell'ultimo bollettino interno, riservato ai dipendenti del Pio Albergo Trivulzio. L'istituto milanese per la terza età è al centro, insieme a un'altra ventina di Rsa, delle indagini della Procura milanese sulla gestione dell'emergenza Covid-19 nelle case di cura per anziani. "Quanto emergerà durante le prossime settimane nel contesto cittadino - si legge ancora - sarà attentamente valutato per programmare apertura con modalità che assicurino la tutela degli ospiti". E ancora "si rammenta che la comunicazione con i familiari, sia attraverso il servizio delle videochiamate che attraverso la chiamata di aggiornamento delle condizioni cliniche, è da ritenere parte integrante del percorso di cura e assistenziale" e "costituisce pertanto onere quotidiano a cui assolvere". Nel paragrafo dedicato al personale in servizio si legge poi che "per gli operatori sanitari e socio sanitari" è prevista la misurazione della temperatura corporea "ad inizio e fine turno". Gli operatori con temperatura inferiore a 37,5 gradi saranno "sottoposti ad un test sierologico per la ricerca di anticorpi anti Sars Cov-2. Per coloro i quali il test sierologico dia risultato positivo o dubbio, sarà programmata in tempi brevi l'esecuzione di un tampone per la ricerca del genoma virale. In attesa del tampone l'operatore è posto in isolamento domiciliare fiduciario". Per gli operatori con temperatura superiore a 37,5 "sarà programmato un tampone per la ricerca del genoma virale. In attesa dell'esecuzione del primo tampone, l'operatore sarà escluso dal lavoro per le cure del caso e la quarantena. Nel caso in cui il primo tampone dia esito positivo, l'operatore sarà posto in quarantena domiciliare fino alla guarigione Covid-19 che coincide con l'assenza dei sintomi per 14 giorni e 3 giorni di clinica silente al termine dei quali, l'operatore dovrà sottoporsi a due ulteriori tamponi a distanza di 24 ore. L'operatore potrà essere riammesso in servizio solo alla negatività dei due tamponi ed a seguito di nulla osta del medico competente. Nel caso in cui il tampone dia esito negativo l'operatore sarà posto in isolamento domiciliare e il rientro in servizio potrà avvenire alla scomparsa dei sintomi, previo un ulteriore tampone di conferma della negatività e nulla osta del medico competente".

10:05 - Fontana: “Da lunedì un altro passo verso la normalità”

9:43 - Resta in vigore l'obbligo di mascherine all'aperto

Due sono le differenze principali per i lombardi: la prima riguarda l'obbligo delle mascherine anche all'aperto e la seconda, la misurazione della temperatura per i clienti dei ristoranti, e anche la misurazione della temperatura in tutti i luoghi di lavoro.

9:07 - Il 25 maggio riaprono palestre e piscine

"Palestre e piscine - si legge nella Nota - saranno riaperte il 25 maggio. Sara' obbligatoria la misurazione della febbre per i clienti dei ristoranti. Per il resto, in linea di massima, si seguiranno le indicazioni previste dalle linee guida delle Regioni e indicate già ieri al Governo". Il documento regionale avrà effetto da lunedì 18 a domenica 31 maggio.