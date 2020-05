Coronavirus Lombardia, test e tamponi rimborsati solo se positivi

La Regione aveva precisato che gli accertamenti al di fuori del Servizio sanitario regionale sarebbero stati a totale carico degli utenti. Il prezzo dei tamponi è stato stabilito da una delibera in 62,69 euro, mentre quello dei test sierologici è a discrezione di chi li eroga

Test sierologici e tamponi, anche se al di fuori del percorso del Sistema sanitario regionale, saranno rimborsati da Regione Lombardia a patto che l'esito sia positivo. Lo ha precisato una nota del Pirellone che spiega come "il laboratorio che processa i test debba comunicare l'esito secondo il flusso previsto: la Ats mette in atto tutte le disposizioni di isolamento del caso e dei contatti individuati con inchiesta epidemiologica; il costo del tampone viene restituito al cittadino nei limiti di cui alla Dgr n.XI/3132/2020 tramite le Ats che a Breve disporranno della apposita modulistica". (DIRETTA - GLI AGGIORNAMENTI IN LOMBARDIA)

I test sierologici in Lombardia

La Regione Lombardia che aveva ribadito che gli accertamenti al di fuori del Servizio sanitario regionale sarebbero stati a totale carico degli utenti, ora aggiunge che rimborserà il percorso diagnostico a coloro che saranno risultati positivi. La decisione è quindi di venire incontro economicamente almeno ad una parte dell'utenza che intende ricorrere ai test sierologici, o molecolari, per verificare se hanno sviluppato gli anticorpi e quindi sono entrati in contatto con il coronavirus. E questa parte è quella rappresentata dagli esiti positivi. Il prezzo dei tamponi è stato stabilito da una delibera regionale in 62,69 euro, mentre i test sierologici sono a discrezione dell'erogatore.