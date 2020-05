Coronavirus Milano, Giuseppe Sala sul Duomo ricorda le vittime

Il sindaco di Milano: "Samo qui per ricordare chi non c'è più, chi ha sofferto e chi sta soffrendo per questo virus che ha sconvolto le nostre vite"

A poche ore dalla ripresa quasi totale delle attività in città, il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, è salito sul Duomo a pochi metri dalla Madonnina per ricordare chi ha perso la vita e chi ha sofferto per l'emergenza Coronavirus, chi ha lavorato per far curare i malati.

Le parole

"Siamo qui a poche ore dal giorno prima del primo ritorno a una nuova normalità, siamo qui per ricordare chi non c'è più, chi ha sofferto e chi sta soffrendo per questo virus che ha sconvolto le nostre vite - ha detto nel video social -. Siamo qui per essere vicini a tutti coloro che piangono i loro morti o che sono in trepidazione perché ancora è malato. Siamo qui per ringraziare medici e infermieri che giorno per giorno hanno lavorato sacrificando la loro vita per curare i malati, per lenire il dolore, per dare respiro, conforto e consolazione fino all'ultima stilla di vita. Siamo qui per esprimere la nostra gratitudine a tutti coloro che hanno fatto funzionare la città in queste settimane, i visibili e i meno visibili, che hanno vegliato sulla vita della nostra città addormentata".