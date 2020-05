Coronavirus, in Lombardia 84.844 casi. Continua il calo dei ricoveri

Sono 326 i nuovi casi registrati in regione. Nelle ultime 24 ore è raddoppiato il numero delle guarigioni, 823 (ieri 402), per un totale di 35.042. Attualmente sono 255 i pazienti in terapia intensiva (-13), 4.480 quelli in altri reparti (-41)

Sono 84.844 i casi accertati di coronavirus in Lombardia, 326 in più rispetto a ieri, quando l’aumento era stato di 399. Nelle ultime 24 ore è raddoppiato il numero dei nuovi guariti, 823 (ieri 402), che portano il totale a 35.042. Nell’ultimo giorno si sono registrati anche 69 decessi: le vittime dall’inizio dell’epidemia salgono a 15.519. Sono questi i dati diffusi oggi dalla Regione. Continua il calo della pressione sul sistema ospedaliero: attualmente sono 255 le persone ricoverate in terapia intensiva, 13 in meno rispetto a ieri, mentre i posti occupati negli altri reparti sono 4.480 (-41). Ad oggi sono stati eseguiti 576.559 tamponi (+11.809). (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - LO SPECIALE - LA SITUAZIONE IN LOMBARDIA)

I dati nelle province

Sono 110 i nuovi contagi rilevati nella Città metropolitana di Milano, per un totale di 22.151 casi, di cui 9.371 (+56) nel solo capoluogo. A Bergamo e Brescia, le due province più duramente colpite dall’epidemia, i casi sono rispettivamente 12.443 (+46) e 14.147 (+56), mente a Lodi, sede del primo focolaio, si sono registrati dieci nuovi casi.

Il commento dell’assessore Gallera

“Anche i dati di oggi - ha commentato l’assessore regionale al Welfare, Giulio Gallera - indicano che il trend dei contagi è sostanzialmente soddisfacente. Il rapporto tra i tamponi effettuati e i casi positivi è nel complesso favorevole. Induce all’ottimismo - ha aggiunto - anche il numero dei pazienti in terapia intensiva e non in terapia intensiva, entrambi in costante diminuzione”.