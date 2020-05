Maltempo a Milano, esondazione Seveso: disagi per metro e bus. VIDEO

In zona 9, tra Zara e Niguarda - in base a quanto riportano cittadini - molte vie sono rimaste senza elettricità, tante anche le case e cantine allagate. In via Valfurba, intorno alle 2:30 di notte i tombini sono letteralmente scoppiati rilasciando fiumi d'acqua nelle strade

La notte scorsa un nubifragio si è abbattuto su Milano. C'è stata una maxi esondazione del Seveso con diverse ondate di piena tra le due e le sei di questa mattina. In zona 9, tra Zara e Niguarda - in base a quanto riportano cittadini - molte vie sono rimaste senza elettricità, tante anche le case e cantine allagate. In via Valfurba, intorno alle 2:30 di notte i tombini sono letteralmente scoppiati rilasciando fiumi d'acqua nelle strade. "Questa è una situazione sfiancante, mentre chi di dovere non si occupa della pulizia delle acque", si lamenta il consigliere di Municipio 9, Stefano Indovino. In alcune zone del capoluogo lombardo ci sarebbe stata anche l'esondazione del Lambro. (IL METEO IN LOMBARDIA)

Allarme rientrato



Adesso, però, l'allarme è rientrato dopo cinque ore. A comunicarlo su Facebook è stato l'assessore milanese alla Mobilità, Marco Granelli. "Ora iniziano le operazioni di pulizia per riaprire le strade. Chiuso sottopasso Negrotto mentre gli altri in città sono funzionanti. Rubicone è stato chiuso solo poco nella notte. In corso evacuazione delle comunità del Parco Lambro per prudenza visto che il Lambro continua a salire e nel Parco incomincia ad allagare i prati", ha scritto.

I disagi

Diversi i disagi in città alla circolazione di bus e metro. Sul suo sito Atm comunica che i treni della linea M2 sono sostituiti da bus nelle tratte Famagosta-Assago e Famagosta-Abbiategrasso. Quelli della M3, invece, saltano la fermata Zara; alternative: 90/91 da Sondrio a Stelvio/Farini. La M5 poi salta le fermate Marche e Zara. Limitate, inoltre, le corse di quattro linee di tram e di tre bus; mentre il filobus 90/91 e 92 utilizza dei bus di rinforzo tra le fermate Appio Claudio e Mac Mahon. La circolazione è fortemente rallentata sulla rete di superficie.