Maltempo a Milano, Sala: “Senza vasche non si risolve problema Seveso”

Il comune di Milano sta facendo "tanti lavori" di manutenzione per risolvere il problema del Seveso, che è esondato stanotte dopo un forte temporale (FOTO - IL METEO A MILANO - IL VIDEO DI ROCCO TANICA - ALLAGATO SOTTOPASSO ZONA PORTELLO), ma "senza le tre vasche di laminazione a Nord di Milano la situazione non si risolverà". A dirlo, nel consueto videomessaggio sui propri profili social è il sindaco di Milano, Giuseppe Sala: "Le tre vasche sono a Lentate, a Senago e a Bresso Parco Nord. Quella più avanti è di Senago, ci preoccupa la situazione di Bresso perché c’è una gara aggiudicata ma è due anni che fronteggiamo ricorsi in particolare dal comune di Bresso. Ora pare che il tribunale delle acque deciderà in giugno, speriamo", ha aggiunto Sala.

I disagi a Milano

Il sindaco ha poi sottolineato come stanotte sia caduto un quantitativo di pioggia "pari a un terzo del totale da inizio anno" e che questo abbia portato a una notte e una mattina di "disagio per tanti cittadini". "Abbiamo avuto 5 ore di esondazione del Seveso, abbiamo dovuto bloccare la M2 da Famagosta in poi, sono caduti molti alberi che hanno rallentato i tram", ha ricapitolato Sala (IL RACCONTO DEI SOCCORRITORI).