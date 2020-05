Il nubifragio che si è abbattuto su Milano, provocando l'esondazione del Seveso, ha fatto vivere a Rocco Tanica, ex membro degli Elio e le Storie Tese, una brutta esperienza notturna. Tutta da lui documentata sul proprio profilo Instagram. Tanica è rimasto bloccato in auto con le strade milanesi allagate. "Sono qua sotto, è tutto allagato. Ci sono anche delle altre persone che qui dormivano", dice mostrando un materasso che galleggia in acqua, forse usato da un senzatetto che dormiva lì, e se la prende col Comune di Milano: "Da 20 anni non bonifica le zone interessate dalle esondazioni del Seveso e dopo pochi minuti di pioggia straripa. Complimenti all’amministrazione e al sindaco Sala".