2/12

In zona 9, tra Zara e Niguarda - in base a quanto riportano cittadini - molte vie sono rimaste senza elettricità, tante anche le case e cantine allagate. In via Valfurba, intorno alle 2:30 di notte i tombini sono letteralmente scoppiati rilasciando fiumi d'acqua nelle strade

Le previsioni meteo a Milano