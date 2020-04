In tre giorni, a partire da lunedì, sono state 10.498 le domande per i buoni spesa inserite e compilate dai cittadini sull'apposita pagina web del sito del Comune di Milano. A renderlo noto è stato Palazzo Marino ieri sera diffondendo i dati relativi all'iniziativa adottata durante l'emergenza Coronavirus (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - LO SPECIALE - L'EMERGENZA IN LOMBARDIA). Sono invece 7.748 quelle in compilazione. I cittadini possono richiedere i buoni spesa anche attraverso l'help line del Comune, lo 02.02.02: attraverso questo canale sono state inserite 1.250 domande e sono invece 2.800 quelle in compilazione. Previsto per oggi l'incontro tra il capo della Protezione Civile Borrelli, il ministro Boccia e le autorità locali.

9:10 - Borrelli e Boccia in visita a Milano

Il capo della Protezione Civile, Angelo Borrelli, e il ministro delle Autonomie, Francesco Boccia, oggi saranno a Milano per accompagnare il terzo contingente di medici, provenienti da tutta Italia, creato per rinforzare la sanità lombarda. Lo ha annunciato ieri lo stesso Borrelli in conferenza stampa, sottolineando che parteciperà anche a una riunione con le autorità locali.

