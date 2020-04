Coronavirus, in Lombardia superati i 10mila decessi

Hanno superato quota 10mila le vittime dell'epidemia da coronavirus in Lombardia. A renderlo noto è l’assessore regionale al Welfare, Giulio Gallera, che nel consueto punto stampa in diretta Facebook ha fatto sapere che le persone decedute in tutta la regione sono esattamente 10.022, 300 in più rispetto a ieri. Il dato rappresenta più della metà delle morti avvenute in tutta Italia. (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - LO SPECIALE - MAPPE E GRAFICI)

Per quanto riguarda i contagi, oggi si contano 1.388 nuovi positivi al Covid, che portano il totale a 54.802. Cala invece il dato dei ricoverati in terapia intensiva: sono 1.236, 21 in meno rispetto a ieri, mentre quelli ricoverati non in terapia intensiva sono 11.796 (+77). In regione sono stati eseguiti in tutto 176.953 tamponi.

I dati nelle province

Salgono a 12.479, 440 più di ieri, i contagi a Milano, dove solo in città si registrano 4.979 casi, con una crescita di 155 nelle ultime 24 ore. "Quella di Milano è una situazione che dobbiamo tenere sotto controllo, e lo dico ai cittadini, con un atteggiamento ancora più determinato", ha dichiarato Gallera. "La situazione è stabile ma la linea oscilla, anche se dai dati sembra che Milano sia la città che si sposta di meno", ha aggiunto.

Brescia con 10.122 contagiati, 213 più di ieri, supera Bergamo, che cresce di 112 positivi al Covid arrivando a 10.043. A Varese si registra un aumento di 143 casi, una sessantina in più invece a Como, Pavia, Cremona e Mantova mentre a Monza si contano 91 nuovi contagi.