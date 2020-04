"La scienza va ascoltata. Penso che ancora per una-due settimane dobbiamo rimanere in questa situazione per essere certi e sicuri che abbiamo in qualche modo ridotto la capacità di contagiosità del virus". Lo ha detto l'assessore al Welfare della Regione Lombardia, Giulio Gallera. Intanto, secondo Istant Report Covid-19, una iniziativa dell'Alta Scuola di Economia e Management dei Sistemi Sanitari-Altems dell'Università Cattolica, nell'arco di otto giorni, dal 31 marzo al 7 aprile, l'incidenza dei casi Covid-19 in Lombardia è passata dallo 0,43% allo 0,52%, oltre il doppio di quella media calcolata su tutta Italia (che è lo 0,22%, in crescita rispetto allo 0,17% al 31 marzo). (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI)

7:29 - Giulio Gallera: "Due settimane per organizzare la ripartenza"

"La scienza va ascoltata. Penso che ancora per una-due settimane dobbiamo rimanere in questa situazione per essere certi e sicuri che abbiamo in qualche modo ridotto la capacità di contagiosità del virus". Lo ha detto l'assessore al Welfare della Regione Lombardia, Giulio Gallera, durante il programma Stasera Italia-Speciale su Rete4. "Poi - ha aggiunto l'assessore - bisogna ripartire per gradi. In questa due settimane dobbiamo ripensare le modalità della quotidianità. Probabilmente bisogna distanziare le scrivanie negli uffici, bisogna ridurre i posti a sedere nei ristoranti e usare le mascherine".

7:07 - Coronavirus: vescovo Bergamo benedice 500 urne vittime

Il vescovo di Bergamo, monsignor Francesco Beschi, ieri nel cimitero della città ha benedetto 500 urne con le ceneri delle vittime del Coronavirus, che sono state riportate nella Bergamasca dopo la cremazione. La cerimonia è avvenuta alla presenza del sindaco Giorgio Gori, del prefetto Enrico Ricci, del questore Maurizio Auriemma e del comandante provinciale dei Carabinieri colonnello Paolo Storoni.

7:04 - Coronavirus: nel lodigiano oggi nessun morto

Nel Lodigiano ieri non ci sono stati morti per Coronavirus. Questa è la prima volta da settimane. Sono in tutto 2.347 i contagiati in provincia, solo 26 casi più rispetto a martedì.

7:01 - Coronavirus: in Lombardia incidenza doppia del resto Italia

Nell'arco di otto giorni, dal 31 marzo al 7 aprile, l'incidenza dei casi Covid-19 in Lombardia è passata dallo 0,43% allo 0,52%, oltre il doppio di quella media calcolata su tutta Italia (che è lo 0,22%, in crescita rispetto allo 0,17% al 31 marzo). Sono alcuni risultati del secondo Istant Report Covid-19, una iniziativa dell'Alta Scuola di Economia e Management dei Sistemi Sanitari-Altems dell'Università Cattolica. Sempre in Lombardia oltre un caso su 10 riguarda operatori sanitari.