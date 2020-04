A Malpensa è arrivato il materiale sanitario proveniente dalla Cina. Si tratta di 40 respiratori, 400 ventilatori polmonari, 264.177 mascherine chirurgiche, 157.000 mascherine FFP2 e FFP3, 2.700 dispositivi di protezione viso (occhiali, visiere, schermi protettivi), 14.010 camici e tute, 6.300 guanti, 5.040 igienizzanti e 20.064 tamponi. (TUTTI I TAMPONI)

8:06 - Attilio Fontana: "Coprirsi bocca e naso come si può"

"Non siamo così matti da prevedere un'ordinanza che non sia realizzabile, lo sappiamo benissimo che le mascherine sono poche e che sono di difficile reperimento. Nell'ordinanza abbiamo scritto una cosa un pochettino diversa: abbiamo detto che ogni volta che ci si reca fuori dall'abitazione si devono adottare tutte le misure precauzionali consentite e adeguate a proteggere se stessi e gli altri dal contagio, anche utilizzando la mascherina. O, in subordine, utilizzando qualunque altro indumento per coprire il naso e la bocca". Lo ha detto il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, intervenendo nel corso della trasmissione Stasera Italia-Weekend su Rete4.

8:04 - Sdoganato a Malpensa materiale sanitario da Cina

Sdoganato a Malpensa materiale sanitario proveniente dalla Cina. Lo rende noto l'Agenzia Dogane e Monopoli: "Nel pomeriggio di oggi - si legge nella nota - è atterrato a Malpensa il volo cargo n. 0751 della Compagnia Area Neos, proveniente da Pechino (Cina) che trasporta materiale sanitario destinato per l'emergenza Covid-19. Ad attenderlo sulla pista i funzionari dell'Agenzia Dogane e Monopoli (ADM) dell'Ufficio delle Dogane di Malpensa, presenti i militari della Guardia di Finanza". Il materiale sanitario è destinato alla Protezione Civile, alla Regione Lombardia, alla Croce Rossa e a varie strutture ospedaliere. Si tratta di 40 respiratori, 400 ventilatori polmonari, 264.177 mascherine chirurgiche, 157.000 mascherine FFP2 e FFP3, 2.700 dispositivi di protezione viso (occhiali, visiere, schermi protettivi), 14.010 camici e tute, 6.300 guanti, 5.040 igienizzanti e 20.064 tamponi.

8:01 - Lombardia, chiusi negozi pc e ottici pure sabato

Dovranno rimanere chiusi nei giorni festivi e prefestivi, quindi anche il sabato, i negozi che vendono computer, elettronica ed elettrodomestici, ma anche gli ottici, le ferramenta e quelli che vendono vernici e materiale elettrico e per l'illuminazione. Questo è quanto prevede la nuova ordinanza della Regione Lombardia, nella quale tra le varie misure per il contenimento del contagio da Coronavirus è stato inserito anche l'obbligo di proteggere naso e bocca quando si esce di casa. Tra l'altro, il provvedimento stabilisce che l'accesso nei negozi che possono restare aperti, tra cui quelli di alimentari, "è consentito ad un solo componente per nucleo familiare, fatta eccezione per la necessità di recare con sé minori, disabili o anziani".