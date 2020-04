“Non voglio far polemica con Borrelli, però posso solo dire una battuta: se Borrelli viene in Lombardia si copre naso e bocca”, ha detto a Sky TG24 il vicepresidente della Regione Lombardia, Fabrizio Sala, rispondendo a una domanda sulle dichiarazioni di Angelo Borrelli, capo della Protezione Civile, che ha affermato di non utilizzare la mascherina. (DIRETTA - GLI AGGIORNAMENTI IN LOMBARDIA)

Sala: “Ci siamo rivolti alla comunità scientifica”

“Noi – ha spiegato Sala – ci siamo rivolti alla nostra comunità scientifica e siamo anche andati a vedere cosa è successo dove il contagio è così sviluppato come in Lombardia. Prendiamo l’esempio di New York, degli Stati Uniti e della Cina. Se andiamo sul sito del CDC, cioè di quello che è l’istituto superiore di sanità americano, come prima raccomandazione c’è quella di coprirsi naso e bocca. In alcuni Stati americani c'è l’obbligo con multa e anche in Cina era così. La sciarpa o il foulard non proteggono così tanto come la mascherina, ma comunque proteggono, quindi meglio una sciarpa, un foulard o un indumento piuttosto che girare a viso scoperto”, ha aggiunto Sala.

I dati sulla mobilità in Lombardia

“Il dato della mobilità è praticamente uguale a sabato scorso, siamo al 30% di mobilità. Domenica scorsa siamo andati al 24%, quindi ci aspettiamo oggi un decremento ancora della mobilità. Direi che è un dato positivo – ha spiegato il vicepresidente della Regione – perché siamo in linea con il dato di sabato scorso, mentre nei giorni feriali non eravamo in linea ma la mobilità era aumentata in media di due punti percentuali, quindi migliaia di persone in più che si muovevano giovedì e venerdì”, ha concluso Sala