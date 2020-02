Inter-Milan, arrestato capo ultrà nerazzurro per violazione Daspo

A.B., uno dei capi degli ultras della curva nord dell'Inter, è stato arrestato nella giornata di ieri dopo gli scontri avvenuti domenica 9 febbraio prima del derby Inter-Milan, durante i quali circa 200 tifosi hanno lanciato petardi e bottiglie di vetro contro le forze dell'ordine davanti allo stadio. La Digos ha preso l’uomo "in flagranza differita", ossia utilizzando uno strumento che consente la cattura in seguito alle analisi delle immagini.

L’arresto

A.B., che ha precedenti per reati sportivi e due Daspo (per gli scontri di Inter-Roma e Inter-Atalanta del 2017), è stato arrestato in violazione degli obblighi di questi ultimi provvedimenti. L’uomo è stato immortalato circa 2 ore prima del derby, pochi minuti dopo gli scontri. La questura ha comunicato che il capo ultrà, dopo gli episodi di domenica (ai quali non risulta abbia partecipato) si è presentato in commissariato per l'obbligo di firma a cui era sottoposto.