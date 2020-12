I piatti tipici di Sant'Ambrogio

1/21 ©Fotogramma

Il 7 dicembre Milano festeggia Sant'Ambrogio. In questa giornata nelle case della città si rispolverano le ricette della tradizione culinaria lombarda, anche in omaggio al santo patrono, noto in passato per essere stato un palato raffinato (nella foto, murale dedicato a sant Ambrogio, realizzato su un muro in corso XXII, a Milano)

Sant'Ambrogio: ecco tutti i piatti tipici milanesi per l'occasione