Torta per la festa del papà, 8 ricette facili e veloci

Torta Camilla. Leggera, nutriente, ma non per questo povera di gusto. la torta Camilla, a base di carote, è una delle più gettonate per un dessert semplice e veloce per la Festa del Papà, da gustare a fine pasto, oppure per colazioni e merende in compagnia. Ha un impasto fatto di farina, carote e uova cui si aggiungono mandole, zucchero e altri ingredienti a piacere per la sua decorazione, come deliziose glasse e ghiaccia reale con cui replicare ad esempio la scritta “Tanti auguri papà” sulla sua superficie

