Zeppole di San Giuseppe, la ricetta per prepararle al forno

Le più amate sono fritte, ma per un approccio più light alla giornata del 19 marzo ecco la tecnica e gli ingredienti per ottenere un risultato altrettanto gustoso

Il 19 marzo si celebra San Giuseppe e, in concomitanza, anche la festa del papà. Il dolce simbolo della giornata è la Zeppola alla crema decorata con una piccola amarena. La tradizione vuole che questo grande bignè, in cui la crema sta sia all'interno sia all'esterno, sia soffice, goloso e soprattutto fritto. Ma per chi è alla ricerca di un'alternativa più leggera, ecco la ricetta delle Zeppole di san Giuseppe al forno.

Zeppole, una storia controversa

I gastronomi dibattono da tempo sull'origine delle Zeppole di San Giuseppe. C'è chi le fa risalire al 500 a.C., quando il giorno 17 del mese di marzo si organizzavano le Liberalia, celebrazioni in onore di Bacco e Sileno, gli dei del vino e del grano. I Romani friggevano queste frittelle fatte con farina di frumento (il grano più diffuso dell'epoca) in strutto bollente, accompagnandole con il vino. Ma la prima traccia scritta delle Zeppole di San Giuseppe la si ritrova nel "Trattato di Cucina Teorico-Pratico" del gastronomo Ippolito Cavalcanti, che la codificò nel 1837. A quel tempo a Napoli era diffusa la figura del zeppolaro di strada, che friggeva questo dolce tra i vicoli della città. Più che un mestiere, era considerata anche una forma di devozione verso il santo. Nel 1700 ne documentava l'esistenza persino Goethe nel suo "Viaggio in Italia". "Oggi era anche la festa di S. Giuseppe, patrono di tutti i frittaroli cioè venditori di pasta fritta - scriveva l'autore - Sulle soglie delle case, grandi padelle erano poste sui focolari improvvisati. Un garzone lavorava la pasta, un altro la manipolava e ne faceva ciambelle che gettava nell’olio bollente, un terzo, vicino alla padella, ritraeva con un piccolo spiedo, le ciambelle che man mano erano cotte e, con un altro spiedo, le passava a un quarto garzone che le offriva ai passanti"

Gli Ingredienti

Per preparare le Zeppole di San Giuseppe al forno occorrono 200 ml di acqua, 120 gr di farina 00, 80 gr di burro, 4 uova, un pizzico di sale e un cucchiaino di zucchero. Per preparare la crema pasticcera bisogna procurarsi 500 ml di latte, 120 gr di zucchero, 6 tuorli d'uovo, un cucchiaino di maizena, una bacca di vanillina. Per decorare le Zeppole occorrono amarene o ciliegie candite e zucchero a velo.

La preparazione della crema

Il primo passaggio da compiere è preparare la crema pasticcera. Basta riscaldare il latte in un pentolino, aggiungendo in infusione la bacca di vaniglia, precedentemente incisa a metà. A parte, sbattere i tuorli con lo zucchero. A questa miscela andremo ad aggiungere la maizena. Tolta la bacca dal latte, versare il composto a base di uova e mescolare fino a che la crema non si sarà addensata. Far raffreddare la crema in una ciotola coperta da della pellicola per alimenti, posta a contatto con l'alimento.

La preparazione della pasta choux

Le Zeppole di San Giuseppe non sono altro che dei bignè più grandi. Quindi si fanno con lo stesso impasto, noto come pasta choux. Mettere il burro a pezzetti in un pentolino, versare l'acqua e unire il sale e il cucchiaino di zucchero: portare a ebollizione, girando con un cucchiaio di legno. Al bollore, togliete il pentolino dal fuoco e versate la farina setacciata in n colpo solo. Girare velocemente con una frusta e poi continuare con il cucchiaio di legno. Pian piano si formerà una palla. Continuare a girare per 10 minuti, fino a che non si vedrà sul fondo della pentola una patina bianca. L'impasto va dunque versato in una ciotola per farlo intiepidire. Aggiungere le uova una per volta e mescolarle all'impasto. Una volta ottenuto un mix liscio e omogeneo, inserirlo in una sac-à-poche con beccuccio stellato. Dare così forma alle Zeppole, creandole su una teglia foderata di carta da forno, formando cerchi del diametro di circa 8 cm. L'impasto dovrà uscire dalla sac-à-poche in due giri, accavallandosi, fino a creare la tradizionale forma.

Cottura delle Zeppole in forno

È il momento di cuocere le Zeppole. Preriscaldare il forno ventilato a 190° e cuocere le Zeppole per 25-30 minuti, fino a ottenere la doratura in superficie. Per sapere se sono cotte, basta infilare uno stuzzicadenti ed estrarlo: se sarà asciutto, le Zeppole sono pronte. Basterà trasferirle fuori dal forno e aspettare che si raffreddino. Solo allora si provveda a tagliarle a metà, farcirle con la crema al centro e sopra la Zeppola, prima di aggiungere la classica amarena sulla sommità.