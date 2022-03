Lavoretti per la festa del papà 2022, 10 idee semplici e originali

8/10 Immagine tratta dal profilo Instagram @fun_tastic_art

Per dire “ti voglio bene”, un barattolo pieno di cuori! Prendi un cartoncino, piegalo e metà, disegna sulla parte frontale la sagoma di un barattolo e ritagliala. Chiudi il foro con un foglio lucido trasparente fissato sul retro con dello scotch. Apri il biglietto e nella parte interna disegna un barattolo come quello tagliato in precedenza. Applica brillantini, stelline e cuoricini ed ecco pronto il tuo barattolo pieno d’amore