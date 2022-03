5/11

Per il papà tuttofare, il martello per attrezzi BIIB con 12 funzioni, inclusi gli strumenti più utili nella vita quotidiana. Non è solo un martello, infatti, ma anche un tagliaunghie, una pinza, un tronchesino, un coltello affilato, una sega, un coltello seghettato, una lima, un cacciavite a lama piatta, un cacciavite a croce e un apribottiglia. Euro 19,99

Martello per attrezzi con 12 funzioni