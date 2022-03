Festa del papà. 14 libri per bambini da 2 a 10 anni

La Festa del Papà è tra le più attese per ogni bambino. Quindi oltre ai disegni, ai pensieri, ai baci e alle sorprese che vorrete dedicargli, eccovi 14 bellissime idee per vivere questo giorno in modo davvero speciale. Papà da educare, risolvi-tutto, papà fantasiosi e improbabili, fortunati o imprevedibili. Insomma, ce n'è per tutti. Come sempre, buona lettura!