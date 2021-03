Crostata di frutta invernale con crema pasticcera, la ricetta

Dolce alternativa per colazioni e merende, la crostata è una di quelle torte evergreen che si possono preparare in estate così come in inverno. Ecco i migliori frutti invernali da aggiugere alla frolla e crema pasticcera per una ricetta originale Condividi:

La crostata di frutta invernale è un dolce casereccio molto facile e veloce da preparare. La farcitura a scelta, lo rende perfetto per arricchire colazioni e merende di bambini e adulti, richiamando i sapori di casa. Ottima torta salva-frigo, la crostata con crema pasticcera è ideale da arricchire con frutta di stagione che magari abbiamo acquistato e poi dimenticato nel frigorifero. Ecco come preparare la base di pasta frolla, insieme al procedimento per la farcitura di crema pasticcera e i migliori frutti da scegliere nella stagione fredda.

Come preparare la pasta frolla

approfondimento Quante torte si possono preparare con la pasta frolla? Ecco 4 ricette Per preparare la base di pasta frolla della vostra crostata, servono pochi semplici ingredienti: 400 gr di farina 00

180 gr di zucchero

250 gr di burro

4 uova

scorza di limone q.b.

un pizzico di sale Dopo aver tolto il burro dal frigorifero e averlo lasciato riposare per alcuni minuti a temperatura ambiente, tagliarlo a cubetti e amalgamarlo allo zucchero, alla scorza di limone e al pizzico di sale indicati. Dopodichè, aggiungere le uova al composto ottenuto e impastare il tutto per alcuni minuti, a mano o con l’aiuto di una planetaria. Solo nel momento in cui l’impasto risulta perfettamente omogeneo e senza grumi, aggiungere gradualmente la farina 00 già setacciata. Continuare a lavorare l’impasto finchè la farina sarà completamente assorbita e si otterrà la classica consistenza della pasta frolla. Avvolgere il panetto di frolla ottenuto con della pellicola da cucina e lasciare riposare l’impasto in frigorifero per circa un’ora. Una volta che la frolla è posizionata sulla teglia per la crostata, cuocere in forno statico a 170°C per 25 minuti circa.