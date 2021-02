Quante torte si possono preparare con la pasta frolla? Ecco 4 ricette

La pasta frolla è una base perfetta per moltissime ricette golose, specialmente per torte. È l'ideale per le crostate , ma anche per torte moderne e fresche come la cream tart. Vediamo quattro ricette suggerite da Stefania Carrabino della caffetteria Miss Carrot Cakes di Settimo Milanese (su Instagram @misscarrotcakes).

Crostata moderna ai frutti di bosco

Ingredienti:

94 g burro

83 g zucchero a velo

28 g farina di mandorle

47 g uova intere

57 g farina 00

160 g farina 00

pizzico di sale

Per la crema frangipane:

60 g burro

60 g zucchero semolato

75 g farina di mandorle

55 g uova intere

Per il cremoso al lampone:



200 g polpa di lampone



60 g tuorli

80 g uova intere

60 g zucchero semolato

80 g burro temperatura ambiente

2 g gelatina in fogli

Preparazione: lavorate in planetaria il burro con zucchero e uova, poi unite farina di mandorle e aggiungete la prima parte della farina 00. Una volta amalgamata, unite la restante farina e il sale. Formate un panetto, avvolgetelo nella pellicola e lasciate riposare per tre ore. Frullate i lamponi in un mixer e passateli al setaccio. Mettete a bagno la gelatina in acqua, sbattete in una ciotola i tuorli, le uova intere e lo zucchero e portate a ebollizione la purea. Spegnete il fuoco e versatela a filo sulla crema di zucchero e di uova, sempre mescolando, e portate a ebollizione. Incorporate gelatina e burro. Versate la crema nello stampo da riporre poi in freezer per una notte. Se ce l'avete stendete la frolla nel ring microforato (cerchio perforato per torta). Per la frangipane: sbattete burro e zucchero, unite uovo, farina e mandorle e versate all'interno della frolla la crema. Infornare a 165 gradi per 22 minuti. Sfornate e lasciate raffreddare, aggiungete il cremoso al lampone al centro e decorate a piacimento con frutti di bosco.

Cream tart

Ingredienti:

150 g farina autolievitante

100 g farina 00

100 g burro

100 g zucchero

1 uovo

1 tuorlo

250 g mascarpone

250 g panna

100 g zucchero a velo

Preparazione: montate in planetaria burro, zucchero e uova. Aggiungete la farina e formate una palla da far riposare in frigo 3 ore. Create due basi di frolla (potete realizzarle con due stampi di carta forno per dargli la forma desiderata). Cuocete a 170 gradi per 10 minuti. Montate mascarpone, panna e zucchero. Mettete il composto in una sac à poche e create delle decorazioni tra una frolla e l'altra. Decorate poi con macarons colorati, fiori edibili e cuori di frolla.