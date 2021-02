6/8

Coriandoli dolci. A Carnevale non c'è niente di meglio dei coriandoli, anche da mangiare. L'impasto è molto simile al quello delle chiacchiere; questo viene poi diviso in parti e colorato con coloranti, quindi modellato in formine tonde e piatte, come i piccoli e allegri coriandoli. - ©Pixabay

Carnevale, come preparare le frittelle: la ricetta