Le chiacchiere, la ricetta tradizionale da fare a Carnevale

Chiacchiere, il procedimento

approfondimento

Per preparare le chiacchiere il procedimento è piuttosto semplice. Basterà versare in una ciotola gli ingredienti “secchi” (farina, zucchero, scorza di limone, sale). Al centro aggiungere il burro spezzettato, le uova e la grappa. A questo punto impastate fino a ottenere un panetto liscio e avvolgetelo con la pellicola trasparente. Lasciate riposare per 30/40 minuti a temperatura ambiente.

Quando lavorate l’impasto, usatene poco per volta, lasciando il panetto che non state stendendo sempre coperto con la pellicola in modo da mantenerlo morbido e non farlo seccare. Stendete l’impasto usando la macchina per la pasta. In questo modo sarà più semplice creare una sfoglia molto sottile, ripiegando la pasta su sé stessa e inserendola ripetutamente nella macchina, finché risulterà spessa un paio di millimetri. Se non avete la macchina per la pasta potete usare il mattarello, andrà benissimo, ma sarà un po’ più faticoso. Una volta pronta la sfoglia tagliatela a rettangoli con una rotella. Potete fare anche un piccolo taglio centrale, per ogni rettangolo. Le chiacchiere sono pronte per essere cotte. Potete friggerle in olio di semi ben caldo facendo attenzione che non diventi scuro. Le chiacchiere saranno così belle dorate. Basteranno pochi secondi per lato e saranno cotte e croccanti. Prima di cospargere di zucchero a velo fate assorbire l’olio di frittura in eccesso ponendole sulla carta assorbente. Con lo stesso impasto, in alternativa, potete scegliere di cuocerle in forno. In questo caso il forno dovrà essere a 180° (statico) per circa 8 minuti. Terminare poi la cottura per altri 2 minuti con forno ventilato. Anche in questo caso, una volta raffreddate, sono pronte per una pioggia di zucchero a velo.