Premio eno-letterario “Vermentino”, al via la nona edizione

Il Premio si distingue per la sua capacità di creare un ponte ideale tra il mondo del vino e quello della letteratura, celebrando un vitigno che è espressione di un territorio ricco di storia e tradizioni. L'obiettivo è quello di promuovere non solo il pregiato vitigno, ma anche il territorio in cui nasce, attraverso le narrazioni degli autori che in tutti questi anni vi hanno preso parte.

Il Premio eno-letterario “Vermentino” è rivolto alle Case Editrici nazionali e assegnato ad un’opera di narrativa italiana edita, in grado di cogliere, in maniera unica ed originale, aspetti peculiari e significativi del variegato mondo vitivinicolo e del lavoro nei campi tra i grappoli d’uva e i filari. Il premio rappresenta un'iniziativa culturale di spicco, nata nel 2016 grazie ad una felice intuizione della Camera di Commercio di Sassari. Il Premio, con una forte vocazione nazionale, si propone di valorizzare la filiera produttiva del pregiato vitigno Vermentino attraverso il potere evocativo della letteratura.

Il bando 2025

Quest’anno ci si potrà candidare fino al 30 maggio. In attesa della giornata finale in programma a Olbia il prossimo 4 ottobre, momento nel quale la giuria composta da sette componenti decreterà i vincitori di questa edizione 2025. Il Premio privilegia la cultura del racconto dei territori e delle persone, del viaggio e di tutto ciò che è capace di esprimere sensazioni ed emozioni. Quelle vere, reali, a tal punto da raggiungere i lettori trasformando ogni pagina in un’esperienza di arricchimento personale. Non a caso per sostenere la diffusione della lettura, anno dopo anno sono stati coinvolti sempre più studenti del Liceo Gramsci di Olbia in un percorso di accompagnamento al Premio. Una presenza che dona al “Vermentino” una dimensione più vera e finalizzata ad una crescita più consapevole e critica delle nuove generazioni.