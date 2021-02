Carnevale, come preparare le frittelle: la ricetta

Frittelle, preparazione

Per cominciare scaldare il latte e sciogliete il lievito sbriciolato insieme allo zucchero. Mescolare e lasciar lievitare per qualche minuto. Intanto unite la farina con la scorza di limone e l’uovo intero e mescolate. Aggiungere l’acqua a temperatura ambiente e il latte mescolato al lievito. Amalgamate bene con un cucchiaio o una frusta a mano. Aggiungere l’uvetta precedentemente lavata e asciugata. A questo punto l'impasto deve riposare a temperatura ambiente per un’ora e mezza circa fino a che non compariranno delle bollicine in superficie. Trascorsa l'ora e mezza scaldare (portate a temperatura di 175°) in padella abbondante olio di semi di arachide, realizzate le frittelle con due cucchiai, facendo scivolare l’impasto direttamente nell’olio bollente. Friggetelo da tutti i lati girando bene fino a che le vostre frittelle di Carnevale saranno dorate. Scolate quindi su carta assorbente. Infine disponetele su un piatto da portata e spolveratele di zucchero a velo, rotolandole bene da tutti i lati.