Generazione AnZia, il podcast di Sky TG24 diventa un libro

Cosa succede ai ragazzi?

Per la domanda di partenza - “Cosa succede ai ragazzi?” - ci sono tre risposte e tre voci. Sono quelle presenti nel libro “Generazione AnZia”, pubblicato da Santelli Editore, in libreria e su tutte le piattaforme online a partire dal primo aprile. Il libro raccoglie quello che dicono i numeri dei report nazionali e internazionali, la voce di esperti, psichiatri e psicoterapeuti che uniscono esperienza e studi. E c’è quello che raccontano i ragazzi stessi. Le loro parole, quelle da loro scelte per raccontarsi, colpiscono, dure come pietre. Il progetto nato come podcast si prende il tempo delle parole scritte e raccoglie frammenti di vite. C’è l’ansia di non riuscire ad affrontare il futuro, di deludere le aspettative, di essere giudicati, dagli adulti e dai coetanei; c’è l’ansia di crescere e di non crescere abbastanza; l’ansia del corpo, che è troppo o troppo poco; l’ansia della scuola, che si porta dietro competizione, giudizio, e anche qui, ancora una volta, le aspettative. C’è l’ansia da social, nei social. Si impara a riconoscerla, a capirla, a gestirla anche. Ma se a raccontarlo sono ragazzi e ragazze che ci sono passati, che hanno la capacità di raccontare tutto il loro percorso, il momento in cui hanno chiesto aiuto e quello che hanno imparato, si può mettere a disposizione uno strumento utile a tutti.



L’obiettivo del libro è far emergere il peso crescente dell’ansia tra i giovani, il ruolo dei social nella costruzione dell’identità e l’importanza di un supporto psicologico adeguato. Il libro è pensato per genitori, insegnanti, educatori, psicologi e tutti coloro che vogliono capire meglio il disagio delle nuove generazioni.