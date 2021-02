Le castagnole, la ricetta tradizionale per il menu di Carnevale. VIDEO

Si tratta di dolci tipici di questa festa, frittelle morbide spolverate di zucchero. La ricetta è molto facile, ecco le indicazioni per prepararle

Le castagnole solo dolci tipici del Carnevale e sono chiamate anche Favette. Si tratta di frittelle molto morbide, realizzate con un impasto semplice, a base di farina, uova e zucchero. Da qui si creano palline tonde simili alle castagne, da qui il nome Castagnole, prima fritte in olio bollente e poi spolverate di zucchero. La versione più classica prevede l'utilizzo dell'anice ma si può variare, ad esempio, scegliendo il rum. La frittella finale deve essere dorata, chiara e asciutta.

Castagnole, preparazione

approfondimento

Carnevale, come preparare le frittelle: la ricetta

Versate tutto il burro in una pentola e fatelo sciogliere. Unire 210 grammi di farina e iniziare a mescolare con un cucchiaio di legno, finché l'impasto non diventa bello denso. Aggiungere anche lo zucchero e continuare a impastare finché non si raggiungerà un impasto denso e omogeneo. Ora aggiungere tutte le uova e continuare a mescolare. Poi unire il rum e la buccia d'arancia, quanto basta secondo i vostri gusti. Rendere omogeneo l'impasto con la frusta da cucina.