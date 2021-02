Carnevale, la ricetta delle stelle filanti dolci. VIDEO

La ricetta per un dolce molto divertente, colorato e gustoso che sicuramente piacerà ai bambini Condividi:

Le stelle filanti dolci sono un'ottima idea per festeggiare il Carnevale in allegria. Sono un dolcetto colorato e divertente molto apprezzato dai bambini. Con lo stesso procedimento potete creare anche delle formine circolari, più piccole, come se fossero dei coriandoli, da aggiungere alle stelle filanti per un effetto ancora più scenografico.

Stelle filanti dolci, ingredienti 400 g farina 400w

60 g zucchero a velo

40 g burro morbido

1 tuorlo

2 uova intere

6 g lievito

1 buccia di limone grattugiata

q.b. sale

1 bacca vaniglia

10 g aceto bianco

40 g latte intero

q.b. olio di semi

q.b. coloranti alimentari

Stelle filanti dolci, preparazione approfondimento Le chiacchiere, la ricetta tradizionale da fare a Carnevale Tagliare a metà la bacca di vaniglia. Staccarne un pezzettino e tenerlo da parte. Mettere tutta la farina su un tagliere o su un ripiano pulito. Al centro versare latte, il burro, la buccia di limone, la bacca di vaniglia precedentemente tagliata e il lievito. Iniziare a mescolare con la mano e nel mentre versare (sempre al centro) le due uova, un po' alla volta. Continuare a mescolare finché non avrete versato tutte le uova, poi iniziate ad impastare. Verrà un panetto omogeneo e morbido, da ricoprire con la pellicola e da far riposare in frigo per due ore.