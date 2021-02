1/10

Non esiste dolce più tradizionale, per Carnevale, delle chiacchiere. Una variante furba? Impastare per 5 minuti nell’impastatrice 270 g di farina 00 e 200 ml di panna fresca, stendere l’impasto, tagliarlo e friggere le chiacchiere nell’olio di semi di arachide. - ©Pixabay

Le chiacchiere, la ricetta tradizionale da fare a Carnevale